Atelier Créatif rue du 19 Mars 1962 Plouénan
Atelier Créatif rue du 19 Mars 1962 Plouénan samedi 4 octobre 2025.
Atelier Créatif
rue du 19 Mars 1962 Médiathèque Plouénan Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-04 10:30:00
fin : 2025-10-04
Date(s) :
2025-10-04
Mendy Rouquet propose un atelier créatif pour enfants avec la confection d’un mobile coloré à suspendre, couleurs et formes seront au rendez-vous Durée 1h Sur inscription à partir de 6 ans .
rue du 19 Mars 1962 Médiathèque Plouénan 29420 Finistère Bretagne +33 2 98 69 51 47
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Atelier Créatif Plouénan a été mis à jour le 2025-09-23 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX