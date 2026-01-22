Atelier créatif: Poésie en bourgeon Rue de la République Saint-Georges-de-Didonne
Atelier créatif: Poésie en bourgeon
Rue de la République Bureau d’information touristique Saint-Georges-de-Didonne Charente-Maritime
Début : 2026-03-18 15:00:00
fin : 2026-03-18
2026-03-18
Dans le cadre du Printemps des Poètes, venez célébrer l’arrivée du printemps à travers les mots et l’imaginaire !
Rue de la République Bureau d’information touristique Saint-Georges-de-Didonne 17110 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 02 67 81
English :
As part of Printemps des Poètes, come and celebrate the arrival of spring through words and imagination!
