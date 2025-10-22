Atelier créatif Poissons volants avec Marie-Alix Librairie Les 400 coups Le Havre

Atelier créatif Poissons volants avec Marie-Alix

Librairie Les 400 coups 1 Rue Édouard Herriot Le Havre Seine-Maritime

Début : 2025-10-22 10:30:00

fin : 2025-10-22

2025-10-22

Marie-Alix propose de partager les plaisirs simples qu’offre le bricolage la satisfaction de créer avec peu de choses et développer ainsi son imaginaire, la joie de fabriquer avec ses mains à plusieurs. Au cours de cet atelier, les enfants fabriqueront un poisson volant à partir de différents types de papier.

Marie-Alix Dalle, est diplômée des Beaux-Arts de Paris. Professeure des écoles pendant 8 ans, sensible aux pédagogies nouvelles, elle partage son temps entre son métier de libraire à la librairie Les 400 coups, des animations d’ateliers art et nature, ateliers d’arts plastiques et animations de randonnées dans les environs du Havre.

De 5 à 10 ans Durée 1h30

Inscription via info@les400coups.fr .

Librairie Les 400 coups 1 Rue Édouard Herriot Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 79 15 80 info@les400coups.fr

