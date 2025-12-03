atelier créatif Médiathèque Pontchâteau

atelier créatif

ATELIER CRÉATIF

Pour prolonger la Semaine Européenne de Réduction des Déchets du 22 au 30 novembre 2025, profitez d’un atelier créatif pour un Noël durable !

Venez créer votre étoile ou votre emballage cadeau en toute convivialité !

Mercredi 3 décembre 2025

de 14h30 à 16h00

à la médiathèque intercommunale de Pontchâteau

Gratuit

Entrée libre

Tout public à partir de 7 ans

Atelier animé par l’UFCV de Pontchâteau

Renseignements :

Médiathèque de Pont-Château 02 40 01 61 17

bibliopontchateau@cc-paysdepontchateau.fr .

Médiathèque 3 rue du Chatelier Pontchâteau 44160 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10 otsi@cc-paysdepontchateau.fr

