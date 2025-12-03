atelier créatif Médiathèque Pontchâteau
atelier créatif Médiathèque Pontchâteau mercredi 3 décembre 2025.
atelier créatif
Médiathèque 3 rue du Chatelier Pontchâteau Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-03 14:30:00
fin : 2025-12-03 16:00:00
Date(s) :
2025-12-03
ATELIER CRÉATIF
Pour prolonger la Semaine Européenne de Réduction des Déchets du 22 au 30 novembre 2025, profitez d’un atelier créatif pour un Noël durable !
Venez créer votre étoile ou votre emballage cadeau en toute convivialité !
Mercredi 3 décembre 2025
de 14h30 à 16h00
à la médiathèque intercommunale de Pontchâteau
Gratuit
Entrée libre
Tout public à partir de 7 ans
Atelier animé par l’UFCV de Pontchâteau
Renseignements :
Médiathèque de Pont-Château 02 40 01 61 17
bibliopontchateau@cc-paysdepontchateau.fr .
Médiathèque 3 rue du Chatelier Pontchâteau 44160 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10 otsi@cc-paysdepontchateau.fr
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement atelier créatif Pontchâteau a été mis à jour le 2025-11-06 par ADT44