Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

atelier créatif Médiathèque Pontchâteau

atelier créatif Médiathèque Pontchâteau mercredi 3 décembre 2025.

atelier créatif

Médiathèque 3 rue du Chatelier Pontchâteau Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-03 14:30:00
fin : 2025-12-03 16:00:00

Date(s) :
2025-12-03

ATELIER CRÉATIF
Pour prolonger la Semaine Européenne de Réduction des Déchets du 22 au 30 novembre 2025, profitez d’un atelier créatif pour un Noël durable !

Venez créer votre étoile ou votre emballage cadeau en toute convivialité !

Mercredi 3 décembre 2025
de 14h30 à 16h00
à la médiathèque intercommunale de Pontchâteau

Gratuit
Entrée libre
Tout public à partir de 7 ans
Atelier animé par l’UFCV de Pontchâteau

Renseignements :
Médiathèque de Pont-Château 02 40 01 61 17
bibliopontchateau@cc-paysdepontchateau.fr    .

Médiathèque 3 rue du Chatelier Pontchâteau 44160 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10  otsi@cc-paysdepontchateau.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement atelier créatif Pontchâteau a été mis à jour le 2025-11-06 par ADT44