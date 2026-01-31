Atelier créatif: portrait lapin 3D

Raucoules Haute-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-14 14:00:00

fin : 2026-04-14 16:00:00

Date(s) :

2026-04-14

Atelier Lapin 3D

Transforme une boîte à œufs en portrait lapin en relief ! Peinture acrylique, collage et petits détails créatifs pour un cadre 100 % original

10 € · Goûter inclus · 6-11 ans · 12 places max

Familles Rurales & GrïnUp

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Raucoules 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr

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English :

3D Rabbit Workshop

Transform an egg carton into a raised rabbit portrait! Acrylic paint, collage and creative details for a 100% original frame

10 ? Snack included 6-11 yrs 12 places max

Familles Rurales & GrïnUp

L’événement Atelier créatif: portrait lapin 3D Raucoules a été mis à jour le 2026-03-13 par Haut Pays du Velay Tourisme