Atelier créatif: portrait lapin 3D Raucoules
Atelier créatif: portrait lapin 3D Raucoules mardi 14 avril 2026.
Atelier créatif: portrait lapin 3D
Raucoules Haute-Loire
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-14 14:00:00
fin : 2026-04-14 16:00:00
Date(s) :
2026-04-14
Atelier Lapin 3D
Transforme une boîte à œufs en portrait lapin en relief ! Peinture acrylique, collage et petits détails créatifs pour un cadre 100 % original
10 € · Goûter inclus · 6-11 ans · 12 places max
Familles Rurales & GrïnUp
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Raucoules 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr
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English :
3D Rabbit Workshop
Transform an egg carton into a raised rabbit portrait! Acrylic paint, collage and creative details for a 100% original frame
10 ? Snack included 6-11 yrs 12 places max
Familles Rurales & GrïnUp
L’événement Atelier créatif: portrait lapin 3D Raucoules a été mis à jour le 2026-03-13 par Haut Pays du Velay Tourisme