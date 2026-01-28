Atelier créatif Portrait magique Médiathèque Edmond Rostand Orgon

Atelier créatif Portrait magique

Mercredi 18 février 2026 à partir de 14h30. Médiathèque Edmond Rostand 1 Rue de la Libération Orgon Bouches-du-Rhône

Atelier créatif Portrait magique .Enfants

Atelier créatif Portrait magique pour les enfants à partir de 5 ans à la Médiathèque.



Inscriptions conseillées auprès de la Médiathèque. .

Médiathèque Edmond Rostand 1 Rue de la Libération Orgon 13660 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 73 30 51 mediatheque@orgon.fr

English :

Magic Portrait creative workshop.

