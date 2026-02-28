Atelier créatif | Pots pourris Centre Paris Anim’ Mado Robin Paris

Samedi 14 mars à 14h |

L’Atelier créatif : Fabrication de pots-pourris propose un moment convivial et sensoriel à partager entre enfants et adultes. Ensemble, petits et grands découvrent les senteurs naturelles en composant leur propre mélange à partir de fleurs séchées, d’agrumes, d’épices et d’herbes aromatiques.

Cette activité favorise la créativité, l’éveil des sens et le plaisir de créer en duo. Chaque participant repartira avec un joli pot parfumé à offrir ou à garder chez soi, souvenir d’un temps de partage et de complicité. ✨

Gratuit, tout public et en accès libre

Le samedi 14 mars 2026

de 14h00 à 15h30

gratuit Public jeunes et adultes.

Centre Paris Anim’ Mado Robin 84 rue Mstislav Rostropovitch 75017 Paris

+33182040295 cpa.madorobin@paris.ifac.asso.fr https://www.facebook.com/CPAMadoRobin https://www.facebook.com/CPAMadoRobin



