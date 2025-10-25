Atelier créatif pour adultes Bibliothèque de Ménilles Ménilles

Bibliothèque de Ménilles 38 rue Aristide Briand Ménilles Eure

Début : 2025-10-25 15:00:00

fin : 2025-11-22 16:00:00

2025-10-25 2025-11-22

Ateliers créatifs adultes S’accorder une parenthèse artistique

Un moment pour soi, pour créer, expérimenter et se détendre. Découvrez des techniques variées et laissez parler votre fibre artistique dans une ambiance conviviale.

Envie de faire une pause dans le quotidien, de découvrir une activité manuelle ou de réveiller votre créativité ?

La médiathèque de Ménilles vous propose des ateliers créatifs pour adultes, ouverts à tous les niveaux, dans un esprit de détente, de découverte et de plaisir de faire soi-même.

Au programme selon les séances

– initiation à des techniques variées (collage, peinture, aquarelle, linogravure, art récup’, etc.),

– bricolages décoratifs ou utiles, souvent autour de thématiques (saisons, zéro déchet, fêtes…),

– création d’objets à emporter ou à offrir.

Chaque atelier est pensé comme un moment de partage et de bien-être, pour

– se recentrer,

– exprimer sa sensibilité,

– apprendre de nouvelles techniques sans pression,

– échanger dans une ambiance chaleureuse et bienveillante.

Pas besoin d’être artiste seule l’envie de créer compte. Le matériel est fourni (sauf mention contraire), et l’atelier est accompagné par un bibliothécaire ou un bénévole.

Un rendez-vous régulier ou ponctuel pour prendre le temps de faire… avec les mains et avec le cœur. .

+33 2 32 36 79 70 bibliotheque.menilles@orange.fr

