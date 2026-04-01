Atelier créatif pour enfant Quai des minéraux Binic-Étables-sur-Mer
Atelier créatif pour enfant Quai des minéraux Binic-Étables-sur-Mer mercredi 22 avril 2026.
Atelier créatif pour enfant
Quai des minéraux 15 Quai Jean Bart Binic-Étables-sur-Mer Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22 15:00:00
fin : 2026-04-22 16:00:00
Date(s) :
2026-04-22
Viens créer un bracelet unique en pierres naturelles et découvre leurs pouvoirs. Chaque enfant repart avec leur bracelet fait par eux-mêmes. à partir de 6 ans. Sur réservation par téléphone, mail ou directement à la boutique. Places limitées. .
Quai des minéraux 15 Quai Jean Bart Binic-Étables-sur-Mer 22520 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 93 50 20
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L’événement Atelier créatif pour enfant Binic-Étables-sur-Mer a été mis à jour le 2026-03-26 par Binic-Etables-sur-Mer Tourisme