Atelier créatif pour enfant Quai des minéraux Binic-Étables-sur-Mer

Atelier créatif pour enfant

Quai des minéraux 15 Quai Jean Bart Binic-Étables-sur-Mer Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22 15:00:00

fin : 2026-04-22 16:00:00

Date(s) :

2026-04-22

Viens créer un bracelet unique en pierres naturelles et découvre leurs pouvoirs. Chaque enfant repart avec leur bracelet fait par eux-mêmes. à partir de 6 ans. Sur réservation par téléphone, mail ou directement à la boutique. Places limitées. .

Quai des minéraux 15 Quai Jean Bart Binic-Étables-sur-Mer 22520 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 93 50 20

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L’événement Atelier créatif pour enfant Binic-Étables-sur-Mer a été mis à jour le 2026-03-26 par Binic-Etables-sur-Mer Tourisme