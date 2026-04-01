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Atelier créatif pour enfant Quai des minéraux Binic-Étables-sur-Mer

Atelier créatif pour enfant Quai des minéraux Binic-Étables-sur-Mer mercredi 22 avril 2026.

Lieu : Quai des minéraux

Adresse : 15 Quai Jean Bart

Ville : 22520 Binic-Étables-sur-Mer

Département : Côtes-d'Armor

Début : mercredi 22 avril 2026

Fin : mercredi 22 avril 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Atelier créatif pour enfant

Quai des minéraux 15 Quai Jean Bart Binic-Étables-sur-Mer Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22 15:00:00
fin : 2026-04-22 16:00:00

Date(s) :
2026-04-22

Viens créer un bracelet unique en pierres naturelles et découvre leurs pouvoirs. Chaque enfant repart avec leur bracelet fait par eux-mêmes. à partir de 6 ans. Sur réservation par téléphone, mail ou directement à la boutique. Places limitées.   .

Quai des minéraux 15 Quai Jean Bart Binic-Étables-sur-Mer 22520 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 93 50 20 

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English :

L’événement Atelier créatif pour enfant Binic-Étables-sur-Mer a été mis à jour le 2026-03-26 par Binic-Etables-sur-Mer Tourisme