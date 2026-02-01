Atelier créatif pour enfant Crayons aquarelle Médiathèque Argelès-Gazost
La Médiathèque d’Argelès-Gazost propose aux enfants de 6 à 10 ans un atelier artistique autour des crayons aquarelle, sur le thème inspirant de la montagne.
Sur inscription par téléphone ou par mail.
Médiathèque ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 97 10 59 bibliotheque@mairie-aregeles-gazost.com
English :
The Médiathèque d’Argelès-Gazost offers children aged 6 to 10 an artistic workshop using watercolour pencils, on the inspiring theme of the mountains.
Registration by phone or e-mail.
L’événement Atelier créatif pour enfant Crayons aquarelle Argelès-Gazost a été mis à jour le 2026-02-14 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65