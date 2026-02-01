Atelier créatif pour enfant Crayons aquarelle Médiathèque Argelès-Gazost

Atelier créatif pour enfant Crayons aquarelle

Médiathèque ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées

18 février 2026, 09:30:00

18 février 2026, 11:30:00

2026-02-18

La Médiathèque d’Argelès-Gazost propose aux enfants de 6 à 10 ans un atelier artistique autour des crayons aquarelle, sur le thème inspirant de la montagne.

Sur inscription par téléphone ou par mail.

Médiathèque ARGELES-GAZOST
Argelès-Gazost 65400
Hautes-Pyrénées
Occitanie
+33 5 62 97 10 59
bibliotheque@mairie-aregeles-gazost.com

The Médiathèque d’Argelès-Gazost offers children aged 6 to 10 an artistic workshop using watercolour pencils, on the inspiring theme of the mountains.

Registration by phone or e-mail.

