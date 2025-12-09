Atelier créatif pour enfants à la Fondation CAB Fondation CAB Saint-Paul-de-Vence

Atelier créatif pour enfants à la Fondation CAB Fondation CAB Saint-Paul-de-Vence mercredi 15 avril 2026.

Atelier créatif pour enfants à la Fondation CAB

Fondation CAB 5766 montée des Trious Saint-Paul-de-Vence Alpes-Maritimes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15 14:00:00
fin : 2026-04-15 16:00:00

Date(s) :
2026-04-15

La Fondation CAB invite vos enfants à découvrir les expositions à travers un atelier créatif ludique et original.
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Fondation CAB 5766 montée des Trious Saint-Paul-de-Vence 06570 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 11 24 49  spv@fondationcab.com

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English :

The CAB Foundation invites your children to discover the exhibitions through a fun and original creative workshop.

L’événement Atelier créatif pour enfants à la Fondation CAB Saint-Paul-de-Vence a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de tourisme de Saint-Paul-de-Vence

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