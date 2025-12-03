Atelier créatif pour enfants centre de table

Place de la Victoire Sélestat Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-12-03 10:00:00

fin : 2025-12-03 12:00:00

Date(s) :

2025-12-03

Atelier pour enfants avec création d’un centre de table. A partir de 6 ans

Les enfants pourront créer leur centre de table pour Noël !

Atelier animé par Pierre Gachot.

A partir de 6 ans.

Inscriptions à partir du 24/11. 0 .

Place de la Victoire Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 85 75

English :

Children’s workshop with creation of a centerpiece. Ages 6 and up

German :

Workshop für Kinder mit Gestaltung eines Tafelaufsatzes. Ab 6 Jahren

Italiano :

Laboratorio per bambini con creazione di un centro tavola. Da 6 anni

Espanol :

Taller infantil con creación de un centro de mesa. A partir de 6 años

L’événement Atelier créatif pour enfants centre de table Sélestat a été mis à jour le 2025-10-07 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme