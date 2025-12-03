Atelier créatif pour enfants centre de table Sélestat
Atelier créatif pour enfants centre de table Sélestat mercredi 3 décembre 2025.
Atelier créatif pour enfants centre de table
Place de la Victoire Sélestat Bas-Rhin
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2025-12-03 10:00:00
fin : 2025-12-03 12:00:00
Date(s) :
2025-12-03
Atelier pour enfants avec création d’un centre de table. A partir de 6 ans
Les enfants pourront créer leur centre de table pour Noël !
Atelier animé par Pierre Gachot.
A partir de 6 ans.
Inscriptions à partir du 24/11. 0 .
Place de la Victoire Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 85 75
English :
Children’s workshop with creation of a centerpiece. Ages 6 and up
German :
Workshop für Kinder mit Gestaltung eines Tafelaufsatzes. Ab 6 Jahren
Italiano :
Laboratorio per bambini con creazione di un centro tavola. Da 6 anni
Espanol :
Taller infantil con creación de un centro de mesa. A partir de 6 años
