Atelier créatif pour enfants Duravel

Atelier créatif pour enfants Duravel 2026-04-04

Atelier créatif pour enfants Duravel samedi 4 avril 2026.

Atelier créatif pour enfants

Duravel Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04 10:00:00
fin : 2026-04-04 11:00:00

Date(s) :
2026-04-04

Atelier créatif destiné aux enfants organisé par Lot Climate Café

Atelier créatif destiné aux enfants organisé par Lot Climate Café. Cet événement propose aux plus jeunes de participer à une activité manuelle dans une ambiance conviviale et ludique, en lien avec les valeurs environnementales et le partage. Accessible dès le plus jeune âge, il favorise la créativité, la sensibilisation à la nature et les échanges entre participants.

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Duravel 46700 Lot Occitanie   lotclimatecafe@gmail.com

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English :

Creative workshop for children organized by Lot Climate Café

L’événement Atelier créatif pour enfants Duravel a été mis à jour le 2026-03-24 par OT Cahors Vallée du Lot

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