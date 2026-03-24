Atelier créatif pour enfants Duravel
Atelier créatif pour enfants Duravel samedi 4 avril 2026.
Atelier créatif pour enfants
Duravel Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04 10:00:00
fin : 2026-04-04 11:00:00
Date(s) :
2026-04-04
Atelier créatif destiné aux enfants organisé par Lot Climate Café
Atelier créatif destiné aux enfants organisé par Lot Climate Café. Cet événement propose aux plus jeunes de participer à une activité manuelle dans une ambiance conviviale et ludique, en lien avec les valeurs environnementales et le partage. Accessible dès le plus jeune âge, il favorise la créativité, la sensibilisation à la nature et les échanges entre participants.
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Duravel 46700 Lot Occitanie lotclimatecafe@gmail.com
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English :
Creative workshop for children organized by Lot Climate Café
L’événement Atelier créatif pour enfants Duravel a été mis à jour le 2026-03-24 par OT Cahors Vallée du Lot
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