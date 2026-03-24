Atelier créatif pour enfants

Duravel Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 10:00:00

fin : 2026-04-04 11:00:00

Date(s) :

2026-04-04

Atelier créatif destiné aux enfants organisé par Lot Climate Café

Atelier créatif destiné aux enfants organisé par Lot Climate Café. Cet événement propose aux plus jeunes de participer à une activité manuelle dans une ambiance conviviale et ludique, en lien avec les valeurs environnementales et le partage. Accessible dès le plus jeune âge, il favorise la créativité, la sensibilisation à la nature et les échanges entre participants.

.

Duravel 46700 Lot Occitanie lotclimatecafe@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Creative workshop for children organized by Lot Climate Café

L’événement Atelier créatif pour enfants Duravel a été mis à jour le 2026-03-24 par OT Cahors Vallée du Lot