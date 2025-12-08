Atelier créatif pour enfants L’Art du pliage décoratif Orgères-en-Beauce

Atelier créatif pour enfants L’Art du pliage décoratif

2 Rue de l'Arsenal Orgères-en-Beauce Eure-et-Loir

Tarif : 5 EUR

5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-24 14:30:00

fin : 2026-02-24

Date(s) :

2026-02-24

Atelier créatif pour enfants autour du pliage décoratif à partir de livres recyclés.

Annie propose aux enfants de 8 à 10 ans de découvrir l’art du pliage décoratif à partir de livres destinés au recyclage. Après une présentation des techniques de base, chaque participant apprend à transformer les pages en formes graphiques et petits objets décoratifs, étape par étape. L’atelier permet d’expérimenter la création en volume, de développer la patience et la motricité fine, tout en sensibilisant au réemploi des livres. Les enfants repartent avec leur réalisation. 5 .

2 Rue de l’Arsenal Orgères-en-Beauce 28140 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 99 97 92 mediathequeorgeres@coeurdebeauce.fr

English :

Creative workshop for children on decorative folding using recycled books.

