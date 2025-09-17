Atelier créatif pour enfants Bibliothèque de Ménilles Ménilles

Atelier créatif pour enfants

Bibliothèque de Ménilles 38 rue Aristide Briand Ménilles Eure

Début : 2025-09-17 15:00:00

fin : 2025-09-17 16:00:00

2025-09-17

La médiathèque de Ménilles invite les enfants à participer à des ateliers manuels et créatifs où l’imagination prend vie du bout des doigts.

Au fil des séances, les enfants expérimentent différentes techniques artistiques et activités manuelles :

– collage, découpage, pliage,

– peinture, dessin, modelage,

– bricolages de saison, objets à fabriquer, décorations à inventer…

Encadrés par une bibliothécaire ou un bénévole, ces ateliers sont pensés pour :

– stimuler la créativité,

– développer la motricité fine,

– et offrir un moment joyeux d’expression personnelle et de partage.

Chaque séance est une nouvelle aventure artistique, à la portée de tous, sans esprit de performance juste le plaisir de créer, manipuler, et repartir avec sa propre réalisation.

Un rendez-vous coloré, accessible dès 5 ans pour créer en s’amusant !

A partir de 4 ans, parents bienvenus

Gratuit sur inscription .

Bibliothèque de Ménilles 38 rue Aristide Briand Ménilles 27120 Eure Normandie +33 2 32 36 79 70 bibliotheque.menilles@orange.fr

L’événement Atelier créatif pour enfants Ménilles a été mis à jour le 2025-08-05 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération