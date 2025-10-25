Atelier créatif pour Halloween au Tiers Lieu Amassa LOURDES Lourdes

Atelier créatif pour Halloween au Tiers Lieu Amassa LOURDES Lourdes samedi 25 octobre 2025.

Atelier créatif pour Halloween au Tiers Lieu Amassa

LOURDES 19 Avenue Général Baron Maransin Lourdes Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-25 15:00:00

fin : 2025-10-25 17:30:00

Date(s) :

2025-10-25

Dessin et peinture avec différentes techniques version Halloween .

Quel que soit votre niveau, Jami et Noémie vous encadreront dans votre cheminement créatif.

Ouvert à tous, dès 12 ans.

Participation libre à partir de 3 €

Informations et inscriptions 06 46 38 89 96.

.

LOURDES 19 Avenue Général Baron Maransin Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 46 38 89 96

English :

Drawing and painting with different techniques in a « Halloween » version.

Whatever your level, Jami and Noémie will guide you on your creative journey.

Open to all, ages 12 and up.

Free participation from 3 ?

Information and registration: 06 46 38 89 96.

German :

Zeichnen und Malen mit verschiedenen Techniken Version « Halloween ».

Unabhängig von Ihrem Niveau werden Sie von Jami und Noémie auf Ihrem kreativen Weg betreut.

Offen für alle ab 12 Jahren.

Freie Teilnahme ab 3 ?

Informationen und Anmeldungen: 06 46 38 89 96.

Italiano :

Una versione di Halloween del disegno e della pittura con tecniche diverse.

Qualunque sia il vostro livello, Jami e Noémie vi guideranno nel vostro viaggio creativo.

Aperto a tutti, a partire dai 12 anni.

Ingresso libero a partire da 3 anni?

Informazioni e prenotazioni: 06 46 38 89 96.

Espanol :

Una versión de Halloween de dibujar y pintar utilizando diferentes técnicas.

Sea cual sea tu nivel, Jami y Noémie te guiarán en tu viaje creativo.

Abierto a todos, a partir de 12 años.

Entrada gratuita a partir de 3€

Información y reservas: 06 46 38 89 96.

L’événement Atelier créatif pour Halloween au Tiers Lieu Amassa Lourdes a été mis à jour le 2025-09-19 par OT de Lourdes|CDT65