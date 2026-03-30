Atelier créatif pour les enfants ! PLUCKY Agen

Atelier créatif pour les enfants !

PLUCKY 108 Boulevard de la République Agen Lot-et-Garonne

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08

fin : 2026-04-15

Date(s) :

2026-04-08 2026-04-15

Place à cet atelier créatif pour les enfants pendant les vacances de printemps ! Votre enfant viendra personnaliser son pot de fleur en terre cuite avec des posca, afin de laisser libre court à son imagination et à sa créativité.

Place à cet atelier créatif pour les enfants pendant les vacances de printemps ! Votre enfant viendra personnaliser son pot de fleur en terre cuite avec des posca, afin de laisser libre court à son imagination et à sa créativité. Votre enfant plantera lui-même la fleur de son choix avec le terreau mis à sa disposition. Enfin un loisir créatif ludique diversifié et utile ! .

PLUCKY 108 Boulevard de la République Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 66 06 15 plucky.agen@gmail.com

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English : Atelier créatif pour les enfants !

Make way for this creative workshop for children during the spring vacations! Your child will come and personalize his or her terracotta flowerpot with Posca paint, giving free rein to his or her imagination and creativity.

L’événement Atelier créatif pour les enfants ! Agen a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Destination Agen