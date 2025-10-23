Atelier créatif pour les enfants Musée de la Toile de Jouy Jouy-en-Josas

Atelier créatif pour les enfants Musée de la Toile de Jouy Jouy-en-Josas Jeudi 23 octobre, 15h00 Sur inscription

Un atelier créatif spécial Halloween attend les 3-6 ans pour un moment effrayant de plaisir.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-23T15:00:00.000+02:00

Fin : 2025-10-23T16:00:00.000+02:00

3

https://www.museedelatoiledejouy.fr/votre-visite/billetterie-et-reservation/ateliers-enfants/

Musée de la Toile de Jouy 54, rue Charles de Gaulle – 78350 Jouy en Josas Jouy-en-Josas 78350 Yvelines