Atelier créatif pour les enfants Place du Collège Saint-Jean-de-Luz

Place du Collège Chalet du père Noël Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques
Début : 2025-12-06 10:00:00
fin : 2025-12-06 11:45:00
2025-12-06
Crée ta lanterne lumineuse pour la parade du père Noël du soir
Ateliers de 45 minutes*, à 10h, 11h, 14h et 15h
10 enfants maximum .
Place du Collège Chalet du père Noël Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 26 03 16 saintjeandeluz@otpaysbasque.com
