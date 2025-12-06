Atelier créatif pour les enfants Place du Collège Saint-Jean-de-Luz

Atelier créatif pour les enfants

Place du Collège Chalet du père Noël Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Début : 2025-12-06 10:00:00

fin : 2025-12-06 11:45:00

2025-12-06

Crée ta lanterne lumineuse pour la parade du père Noël du soir

Ateliers de 45 minutes*, à 10h, 11h, 14h et 15h

10 enfants maximum .

Place du Collège Chalet du père Noël Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 26 03 16 saintjeandeluz@otpaysbasque.com

