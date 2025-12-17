Atelier créatif pour les enfants Place du Collège Saint-Jean-de-Luz
Atelier créatif pour les enfants Place du Collège Saint-Jean-de-Luz lundi 29 décembre 2025.
Atelier créatif pour les enfants
Place du Collège Chalet du père Noël Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-29
fin : 2025-12-29
Date(s) :
2025-12-29
Créations personnalisées à ramener chez soi.
Ateliers de 45 minutes*, à 15h, 16h, et 17h
10 enfants maximum .
Place du Collège Chalet du père Noël Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 26 03 16 saintjeandeluz@otpaysbasque.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier créatif pour les enfants
L’événement Atelier créatif pour les enfants Saint-Jean-de-Luz a été mis à jour le 2025-12-15 par Office de Tourisme Pays Basque