Atelier créatif pour les enfants Office de Tourisme Seignosse
Atelier créatif pour les enfants
Office de Tourisme 1 avenue des Lacs Seignosse Landes
À la recherche d’une activité créative et manuelle pour vos enfants ? Nos ateliers de Pâques sont là pour ça !
Julia, passionnée par les loisirs créatifs, anime un atelier pour célébrer Pâques en s’amusant !
Tout le matériel est fourni, il ne reste plus qu’à venir avec son imagination et son sourire.
Rejoignez nous pour un moment de partage et de création !
Les adultes sont invités à rester mais ce n’est pas obligatoire.
Horaires 10h à 11h.
A partir de 4 ans.
Tarif 5€.
Lieu Office de Tourisme de Seignosse.
→ Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme. .
