Atelier créatif pour les enfants Office de Tourisme Seignosse

Atelier créatif pour les enfants

À la recherche d’une activité créative et manuelle pour vos enfants ? Nos ateliers de Pâques sont là pour ça !

Julia, passionnée par les loisirs créatifs, anime un atelier pour célébrer Pâques en s’amusant !

Tout le matériel est fourni, il ne reste plus qu’à venir avec son imagination et son sourire.

Rejoignez nous pour un moment de partage et de création !

Les adultes sont invités à rester mais ce n’est pas obligatoire.

Horaires 10h à 11h.

A partir de 4 ans.

Tarif 5€.

Lieu Office de Tourisme de Seignosse.

→ Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme. .

Office de Tourisme 1 avenue des Lacs Seignosse 40510 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 43 32 15

