Atelier créatif pour les semaines de la petite enfance Keroulas Saint-Pol-de-Léon

Atelier créatif pour les semaines de la petite enfance

Keroulas 29 Rue des Carmes Saint-Pol-de-Léon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14 10:30:00

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

Au rythme de la musique classique, les enfants laissent libre cours à leur imagination pour créer une exposition idéale. Peinture, gestes et couleurs se mêlent dans un atelier artistiue à la fois joyeux et sensoriel.

Prévoir une tenue adaptée. .

Keroulas 29 Rue des Carmes Saint-Pol-de-Léon 29250 Finistère Bretagne +33 2 98 69 10 44

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier créatif pour les semaines de la petite enfance

L’événement Atelier créatif pour les semaines de la petite enfance Saint-Pol-de-Léon a été mis à jour le 2026-02-04 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX