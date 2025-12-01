Atelier créatif pour Noël pour les enfants de 4 à 7ans Atelier Fantaisie Retz’Créative Villeneuve-en-Retz

Début : 2025-12-10 14:30:00

fin : 2025-12-10 16:00:00

2025-12-10

Entouré de verdure, Claire vous propose dans son atelier créatif situé à Villeneuve-en-Retz, différentes séances autour du bien-être et de la création

Coloré, atypique et convivial, son atelier Fantaisie Retz’Créative lui ressemble et vous accueille pour des moments de découvertes et de créatio

Pour cet atelier Claire accueille les enfants pour un atelier créatif de Noël :

Viens réaliser des suspensions pour décorer la maison ou ta chambre.

Plein de douceur et de couleurs pour cet atelier où les enfants pourront laisser libre cours à leur imagination en utilisant des matériaux variés tels que des feutrines, des paillettes, et des rubans scintillants.

Un moment parfait pour éveiller la créativité tout en partageant des rires et de la joie dans une ambiance conviviale et chaleureuse.

thème de l’atelier Créations de Noël

une bulle créative rien que pour soi !

réservez vite votre place par téléphone auprès de Claire; atelier limité à 4 participants

matériel compris

inspiration Magie de Noël

boisson de saison offerte

chacun repart avec sa création

Atelier Fantaisie Retz’Créative 2 rue du Petit Chemin Villeneuve-en-Retz 44580 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 45 44 75 86 claire@fantaisieretzcreative.com

English :

Surrounded by greenery, Claire’s creative workshop in Villeneuve-en-Retz offers a variety of sessions focusing on well-being and creativity:

Colorful, atypical and friendly, her Fantaisie Retz’Créative workshop is just like her, welcoming you for moments of discovery and creativity

German :

Umgeben von viel Grün bietet Ihnen Claire in ihrem kreativen Atelier in Villeneuve-en-Retz verschiedene Sitzungen rund um das Wohlbefinden und die Kreativität an:

Ihr Atelier Fantaisie Retz’Créative ist farbenfroh, atypisch und gemütlich, ganz nach ihrem Geschmack und empfängt Sie für Momente der Entdeckung und der Kreativität

Italiano :

Circondato dal verde, il laboratorio creativo di Claire a Villeneuve-en-Retz offre una serie di sessioni incentrate sul benessere e sulla creatività:

Colorato, atipico e amichevole, il suo laboratorio Fantaisie Retz’Créative è proprio come lei e vi accoglie per momenti di scoperta e creatività

Espanol :

Rodeado de vegetación, el taller creativo de Claire en Villeneuve-en-Retz ofrece una serie de sesiones centradas en el bienestar y la creatividad:

Colorido, atípico y simpático, su taller Fantaisie Retz’Créative es como ella, acogedor para momentos de descubrimiento y creatividad

