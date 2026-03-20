ATELIER CRÉATIF POUSSIN SURPRISE Palavas-les-Flots
ATELIER CRÉATIF POUSSIN SURPRISE Palavas-les-Flots samedi 4 avril 2026.
ATELIER CRÉATIF POUSSIN SURPRISE
1 place de la Méditerranée Palavas-les-Flots Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04
fin : 2026-04-06
Date(s) :
2026-04-04
Atelier créatif Poussin surprise Office de Tourisme de 4 à 12 ans Tarif 4 euros Sur réservation sur place ou en ligne
Offrez à vos enfants un moment de créativité et de découverte avec l’atelier “Poussin Créatif”, spécialement conçu pour les enfants de 4 à 12 ans. Dans une ambiance ludique et conviviale. .
1 place de la Méditerranée Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie +33 4 67 07 73 34 accueil@palavas-tourisme.com
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English :
Poussin surprise creative workshop Tourist Office ages 4 to 12 Price: 4 euros Book on site or online
L’événement ATELIER CRÉATIF POUSSIN SURPRISE Palavas-les-Flots a été mis à jour le 2026-03-17 par 34 ADT34