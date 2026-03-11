Atelier créatif Printemps des Poètes Médiathèque Couzeix

Atelier créatif Printemps des Poètes

À l’occasion du Printemps des Poètes, la médiathèque de Couzeix propose un atelier créatif original pour petits et grands (dès 6 ans) sur le thème du Surréalisme .

Durant cet atelier, les participants pourront s’initier à des techniques surréalistes laissez parler le hasard, les rêves, ou même les dés pour créer ses propres dessins et peintures uniques. Une manière ludique et originale d’explorer la liberté de l’expression artistique et poétique !

Inscriptions et informations complémentaires auprès de la médiathèque. .

