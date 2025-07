Atelier créatif Punch Needle été Keys & co Presqu’île Caen

Atelier créatif Punch Needle été Keys & co Presqu’île Caen mercredi 23 juillet 2025.

Atelier créatif Punch Needle été

Keys & co Presqu’île 1 Rue Dumont d’Urville Caen Calvados

Tarif :

Date et horaire :

Début : 2025-07-23 16:00:00

fin : 2025-07-23 18:00:00

Date(s) :

2025-07-23

On profite des vacances pour une nouvelle session d’Ateliers créatifs en juillet chez @keysandcocafe Presqu’île ! Un moment pour souffler, papoter, siroter un café glacé (à régler sur place) et surtout laisser parler sa créativité !

Au programme

• initiation au punch needle version été couleurs peps, de nombreux motifs inspirés par les vacances coquillages, cocktails, animaux… Vous pouvez amener une housse de coussin, un tote bag ou un vêtement que vous voulez customiser !

Envie de créer avec nous ? Réservation par message à lacerisesurladecoo

Keys & co Presqu’île 1 Rue Dumont d’Urville Caen 14000 Calvados Normandie +33 6 48 88 22 42 lacerisesurladecoo@gmail.com

English : Atelier créatif Punch Needle été

We’re taking advantage of the vacations for a new session of Creative Workshops in July at @keysandcocafe Presqu?île! A time to take a breather, chat, sip an iced coffee (payable on site) and, above all, let your creativity flow!

On the program:

? an introduction to the summer version of the punch needle: peppy colors, lots of holiday-inspired motifs: shells, cocktails, animals? You’re welcome to bring a cushion cover, a tote bag or a piece of clothing you’d like to customize!

Want to create with us? Reservation by message to lacerisesurladecoo

Location: 1 Rue Dumont d’Urville, Caen

German : Atelier créatif Punch Needle été

Wir nutzen die Ferien für eine neue Runde kreativer Workshops im Juli bei @keysandcocafe Presqu’île! Ein Moment zum Verschnaufen, Plaudern, Eiskaffee schlürfen (vor Ort zu bezahlen) und vor allem, um seiner Kreativität freien Lauf zu lassen!

Auf dem Programm stehen:

einführung in die Sommerversion des Punch Needle: peppige Farben, zahlreiche Motive, die vom Urlaub inspiriert sind: Muscheln, Cocktails, Tiere? Sie können einen Kissenbezug, eine Tote Bag oder ein Kleidungsstück mitbringen, das Sie selbst gestalten möchten!

Haben Sie Lust, mit uns zu kreieren? Reservieren Sie per Nachricht an lacerisesurladecoo

Ort: 1 Rue Dumont d’Urville, Caen

Italiano :

Approfittiamo delle vacanze per una nuova sessione di Laboratori creativi a luglio al @keysandcocafe Presqu’île! Un momento per prendere fiato, chiacchierare, sorseggiare un caffè freddo (da pagare sul posto) e, soprattutto, lasciare che sia la vostra creatività a parlare!

In programma:

introduzione alla versione estiva del punch needle: colori vivaci, tanti motivi ispirati alle vacanze: conchiglie, cocktail, animali? Siete invitati a portare con voi un copricuscino, una tote bag o un capo d’abbigliamento che volete personalizzare!

Volete creare con noi? Prenotate inviando un messaggio a lacerisesurladecoo

Luogo: 1 Rue Dumont d’Urville, Caen

Espanol :

¡Aprovechamos las vacaciones para una nueva sesión de Talleres Creativos en julio en @keysandcocafe Presqu’île! Un momento para tomarse un respiro, charlar, saborear un café helado (a pagar in situ) y, sobre todo, ¡dejar que hable tu creatividad!

En el programa:

una introducción a la versión estival del punzón: colores vivos, muchos motivos inspirados en las vacaciones: conchas, cócteles, animales.. Puedes traer una funda de cojín, una bolsa o una prenda de ropa que quieras personalizar

¿Quieres crear con nosotros? Reserva enviando un mensaje a lacerisesurladecoo

Ubicación: 1 Rue Dumont d’Urville, Caen

