Atelier créatif: pyrogravue Riotord

Atelier créatif: pyrogravue

Mairie Riotord Haute-Loire

Tarif : 30 – 30 – 35 EUR

Début : 2026-02-20 09:00:00
fin : 2026-02-20 12:00:00

2026-02-20

9h à 12h chaud devant ! apprentissage et conception d’un décor sur un objet en bois. Ados et adultes 30€ matériel compris

De 13h30 à 17h atelier adultes et ados 35€ matériel compris et collation
Mairie Riotord 43220 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 74 36 13 37 

English :

9am to 12pm hot in front! Learn and design a decoration on a wooden object. Teens and adults 30? materials included

1:30 p.m. to 5 p.m. adult and teen workshop 35? including materials and snack

