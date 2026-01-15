Atelier créatif: pyrogravue Riotord
Atelier créatif: pyrogravue Riotord vendredi 20 février 2026.
Atelier créatif: pyrogravue
Mairie Riotord Haute-Loire
Tarif : 30 – 30 – 35 EUR
Début : 2026-02-20 09:00:00
fin : 2026-02-20 12:00:00
2026-02-20
9h à 12h chaud devant ! apprentissage et conception d’un décor sur un objet en bois. Ados et adultes 30€ matériel compris
De 13h30 à 17h atelier adultes et ados 35€ matériel compris et collation
Mairie Riotord 43220 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 74 36 13 37
English :
9am to 12pm hot in front! Learn and design a decoration on a wooden object. Teens and adults 30? materials included
1:30 p.m. to 5 p.m. adult and teen workshop 35? including materials and snack
