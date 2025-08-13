Atelier créatif « Que la montagne est belle » Musée des Ursulines Mâcon

Saône-et-Loire

Début : 2025-08-13 16:30:00

fin : 2025-08-13 17:30:00

2025-08-13

Pour profiter des collections et passer un agréable moment en famille, le musée propose des rendez-vous ludiques, ateliers créatifs et stages, à partager entre petits et grands.

Après avoir contemplé la beauté des glaciers peints par Anna Boberg, créez votre propre montagne et décorez-la en fonction des saisons.

Public familles dès 8 ans, enfants accompagnés d’au moins un adulte. Durée 1h. .

Musée des Ursulines 5 Rue de la Préfecture

Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 39 90 38

