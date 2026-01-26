Atelier créatif | Raconte-moi une histoire Médiathèque Les Temps Modernes Tarnos
Atelier créatif | Raconte-moi une histoire Médiathèque Les Temps Modernes Tarnos mercredi 18 février 2026.
Atelier créatif | Raconte-moi une histoire
Médiathèque Les Temps Modernes 1 Allée du Fils Tarnos Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-18
fin : 2026-02-18
Date(s) :
2026-02-18
Les 3 petits cochons ont besoin de petites mains fabrication des personnages et des décors du conte qui seront rangés dans un joli pochon !
Animé par Clémentine Roche, de l’association Ailleurs sous la pluie.
Pour les 6-8 ans Réservation dès le 3 février au 05 59 64 34 43.
RDV à 10h30. .
Médiathèque Les Temps Modernes 1 Allée du Fils Tarnos 40220 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 64 34 43
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier créatif | Raconte-moi une histoire
L’événement Atelier créatif | Raconte-moi une histoire Tarnos a été mis à jour le 2026-01-23 par OT Seignanx