Atelier créatif | Raconte-moi une histoire Médiathèque Les Temps Modernes Tarnos

Médiathèque Les Temps Modernes 1 Allée du Fils Tarnos Landes

2026-02-18

2026-02-18

2026-02-18

Les 3 petits cochons ont besoin de petites mains fabrication des personnages et des décors du conte qui seront rangés dans un joli pochon !

Animé par Clémentine Roche, de l’association Ailleurs sous la pluie.

Pour les 6-8 ans Réservation dès le 3 février au 05 59 64 34 43.

RDV à 10h30. .

Médiathèque Les Temps Modernes 1 Allée du Fils Tarnos 40220 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 64 34 43

