Atelier créatif réalisation d’un bateau livre Nazelles-Négron mercredi 15 octobre 2025.
Avenue des Courvoyeurs Nazelles-Négron Indre-et-Loire
Début : Mercredi 2025-10-15 14:30:00
Venez participer à un atelier créatif, la réalisation d’un bateau livre, le mercredi 15 octobre 2025, à la bibliothèque de Nazelles-Négron.
A partir de 6 ans Inscription obligatoire. .
Avenue des Courvoyeurs Nazelles-Négron 37530 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 57 67 30
English : Creative workshop: book boat
Participate in the construction of a book boat on Wednesday, 15th October 2025.
German :
Nehmen Sie am Mittwoch, dem 15. Oktober 2025, an der Herstellung eines Buchbootes teil.
Italiano :
Partecipate alla creazione di una barca-libro mercoledì 15 ottobre 2025.
Espanol : Taller creativo la creación de un barco libro
Participar el miércoles 15 de octubre de 2025 en la construcción de un barco libro.
