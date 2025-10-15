Atelier créatif réalisation d’un bateau livre Nazelles-Négron

Atelier créatif réalisation d’un bateau livre

Avenue des Courvoyeurs Nazelles-Négron Indre-et-Loire

Début : Mercredi 2025-10-15 14:30:00

Participer le mercredi 15 octobre 2025 à la réalisation d’un bateau livre.

Venez participer à un atelier créatif, la réalisation d’un bateau livre, le mercredi 15 octobre 2025, à la bibliothèque de Nazelles-Négron.

A partir de 6 ans Inscription obligatoire. .

Avenue des Courvoyeurs Nazelles-Négron 37530 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 57 67 30

English : Creative workshop: book boat

Participate in the construction of a book boat on Wednesday, 15th October 2025.

German :

Nehmen Sie am Mittwoch, dem 15. Oktober 2025, an der Herstellung eines Buchbootes teil.

Italiano :

Partecipate alla creazione di una barca-libro mercoledì 15 ottobre 2025.

Espanol : Taller creativo la creación de un barco libro

Participar el miércoles 15 de octubre de 2025 en la construcción de un barco libro.

