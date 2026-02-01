Atelier créatif Réalisation masque pour carnaval Espace Part’AgeS Saint-Brieuc
Atelier créatif Réalisation masque pour carnaval Espace Part’AgeS Saint-Brieuc mercredi 25 février 2026.
Atelier créatif Réalisation masque pour carnaval
Espace Part’AgeS 7 rue de la croix Saint-Brieuc Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-25 14:00:00
fin : 2026-02-25 16:00:00
Date(s) :
2026-02-25
manuel pour réaliser son masque sur le thème de la musique. Puis, RDV déguisé.e le 8 mars pour le Carnaval organisé par les associations de parent d’élèves publiques. A partir de 5 ans pour participer à l’atelier créatif. .
Espace Part’AgeS 7 rue de la croix Saint-Brieuc 22190 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 79 82 48
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Atelier créatif Réalisation masque pour carnaval Saint-Brieuc a été mis à jour le 2026-01-30 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme