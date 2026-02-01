Atelier créatif Réalisation masque pour carnaval Espace Part’AgeS Saint-Brieuc

Atelier créatif Réalisation masque pour carnaval

Espace Part’AgeS 7 rue de la croix Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-25 14:00:00

fin : 2026-02-25 16:00:00

Date(s) :

2026-02-25

manuel pour réaliser son masque sur le thème de la musique. Puis, RDV déguisé.e le 8 mars pour le Carnaval organisé par les associations de parent d’élèves publiques. A partir de 5 ans pour participer à l’atelier créatif. .

Espace Part’AgeS 7 rue de la croix Saint-Brieuc 22190 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 79 82 48

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Atelier créatif Réalisation masque pour carnaval Saint-Brieuc a été mis à jour le 2026-01-30 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme