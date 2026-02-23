Atelier créatif Récup’création de bijoux Médiathèque L’Uni’Vert Scaër
Atelier créatif Récup’création de bijoux Médiathèque L’Uni’Vert Scaër mardi 10 mars 2026.
Atelier créatif Récup’création de bijoux
Médiathèque L’Uni’Vert 10 Rue René Le Hamp Scaër Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-10 14:00:00
fin : 2026-03-10
Date(s) :
2026-03-10
Un atelier pour les adultes pour développer son imagination et créer des bijoux à partir d’objets du quotidien. .
Médiathèque L’Uni’Vert 10 Rue René Le Hamp Scaër 29390 Finistère Bretagne +33 2 98 57 60 07
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier créatif Récup’création de bijoux
L’événement Atelier créatif Récup’création de bijoux Scaër a été mis à jour le 2026-02-23 par OT QUIMPERLE LES RIAS