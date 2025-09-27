Atelier créatif Réinventer avec nos mains Rue du colonel Théodore Fieschi Vernon

Atelier créatif Réinventer avec nos mains

Rue du colonel Théodore Fieschi Manufacture des Capucins Vernon Eure

Début : 2025-09-27 15:00:00

fin : 2025-09-27 16:30:00

2025-09-27

Une après-midi pour créer, inventer, transformer…

À partir de matériaux récupérés (bois, tissus, cartons, bouteilles, boîtes métalliques…), les enfants et adolescents de 5 à 16 ans explorent la peinture, le collage, le tissage et l’assemblage pour donner une seconde vie à des objets du quotidien.

♻️ Un atelier ludique et engagé, pour éveiller les consciences et montrer que l’art peut être un acte écologique et citoyen.

Créations individuelles ou collectives, dans un esprit de coopération, de partage et de découverte des savoir-faire manuels.

Une belle façon de réfléchir ensemble à la réduction des déchets, tout en laissant parler l’imagination.

Durée 1h30

RDV au rez-de-chaussée de la Manufacture des Capucins, 2 place Jean Paul II, Ecoquartier FIESCHI, 27200 Vernon

GRATUIT

Inscription & réservation obligatoire .

Rue du colonel Théodore Fieschi Manufacture des Capucins Vernon 27200 Eure Normandie bonjour@mdc.coop

