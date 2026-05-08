Atelier créatif Reliez-moi ! Rue du Four Mâlain

Mâlain

Atelier créatif Reliez-moi !

Rue du Four Château Mâlain Côte-d’Or

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-09 15:00:00

fin : 2026-09-09 17:00:00

Date(s) :

2026-09-09

Le château ouvre ses portes aux artistes et vous propose différents ateliers les mercredis.

Reliez-moi !

Suite à la fabrication de papier dans les ateliers précédents, Mathias Boudot vous propose de découvrir l’univers de la reliure pour permettre la confection d’un livre un peu de couture et de patience pour réaliser une reliure japonaise ou dos carré.

De 15h00 à 17h00 sans inscription préalable.

Tarif atelier inclus dans le billet permettant d’accéder au château.

Les moins de 6 ans doivent être accompagnés d’un adulte.

5€/adulte, 2€/enfant 6-18 ans, gratuit -6 ans. .

Rue du Four Château Mâlain 21410 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 73 55 15 30 office.tourisme@ouche-montagne.fr

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English : Atelier créatif Reliez-moi !

L’événement Atelier créatif Reliez-moi ! Mâlain a été mis à jour le 2026-03-31 par OT Ouche et Montagne