Atelier Créatif

Rue de Maa Rion-des-Landes Landes

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-28

fin : 2026-01-28

Date(s) :

2026-01-28

Les ateliers C-SUPER L’ALTERNATIVE c’est

– De la Kitchen Gravure Litho

– De la peinture

– Du dessin

– Du Collage écrits

Inscription obligatoire 6 place maximum

Les ateliers C-SUPER L’ALTERNATIVE c’est

– De la Kitchen Gravure Litho fabriquer de la beauté plutôt qu’un déchet.

– De la peinture Entraîner la liberté de son geste, décomplexer les couleurs.

– Du dessin Sortir du cadre, entraîner la liberté de son geste, s’initier au portrait.

– Du Collage écrits S’exprimer et se surprendre avec un choix aléatoire de mots.

Inscription Obligatoire 6 places maximum. .

Rue de Maa Rion-des-Landes 40370 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 49 56 63 53 c-supermarie@hotmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier Créatif

C-SUPER L’ALTERNATIVE workshops are

– Kitchen Engraving Litho

– Painting

– Drawing

– Written collage

Registration required 6 places maximum

L’événement Atelier Créatif Rion-des-Landes a été mis à jour le 2026-01-14 par OT Tartas