Atelier Créatif Rion-des-Landes

Rue de Maa Rion-des-Landes Landes
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Début : 2026-01-28
fin : 2026-01-28
2026-01-28
Les ateliers C-SUPER L’ALTERNATIVE c’est
– De la Kitchen Gravure Litho fabriquer de la beauté plutôt qu’un déchet.
– De la peinture Entraîner la liberté de son geste, décomplexer les couleurs.
– Du dessin Sortir du cadre, entraîner la liberté de son geste, s’initier au portrait.
– Du Collage écrits S’exprimer et se surprendre avec un choix aléatoire de mots.
Inscription Obligatoire 6 places maximum. .
Rue de Maa Rion-des-Landes 40370 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 49 56 63 53 c-supermarie@hotmail.com
English : Atelier Créatif
C-SUPER L’ALTERNATIVE workshops are
– Kitchen Engraving Litho
– Painting
– Drawing
– Written collage
Registration required 6 places maximum
