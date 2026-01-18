Atelier Créatif Rion-des-Landes

Atelier Créatif Rion-des-Landes mercredi 4 février 2026.

Rue de Maa Rion-des-Landes Landes

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Début : 2026-02-04
2026-02-04

Les ateliers C-SUPER L’ALTERNATIVE c’est

– De la Kitchen Gravure Litho fabriquer de la beauté plutôt qu’un déchet.
– De la peinture Entraîner la liberté de son geste, décomplexer les couleurs.
– Du dessin Sortir du cadre, entraîner la liberté de son geste, s’initier au portrait.
– Du Collage écrits S’exprimer et se surprendre avec un choix aléatoire de mots.

Inscription Obligatoire 6 places maximum.   .

Rue de Maa Rion-des-Landes 40370 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 49 56 63 53  c-supermarie@hotmail.com

English : Atelier Créatif

C-SUPER L’ALTERNATIVE workshops are

– Kitchen Engraving Litho
– Painting
– Drawing
– Written collage

Registration required 6 places maximum

