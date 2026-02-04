Atelier créatif Rrrature Maison Jacques Prévert Maison Jacques Prévert La Hague
Atelier créatif Rrrature Maison Jacques Prévert
Maison Jacques Prévert 3 Hameau du Val La Hague Manche
Début : 2026-04-08 14:30:00
fin : 2026-04-29 15:30:00
2026-04-08 2026-04-15 2026-04-22 2026-04-29
Le but de cet atelier est de réécrire un poème de Jacques Prévert. Et pour cela, tout est permis raturer, mélanger, couper, découper, changer, inverser les mots, voir même tout réécrire !
Pour enfants à partir de 8 ans et adultes. Sur réservation. .
Maison Jacques Prévert 3 Hameau du Val La Hague 50440 Manche Normandie +33 2 33 52 72 38 musee.omonville@manche.fr
