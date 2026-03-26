Atelier créatif Sablage Atelier Chouette Verre Le Havre

Atelier créatif Sablage

Atelier Chouette Verre 7 Rue des Drapiers Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-09 10:00:00

fin : 2026-04-18 12:20:00

Date(s) :

2026-04-09 2026-04-18

Venez réaliser votre décoration sablée sur une partie de bouteille en verre.

Au programme créer un carillon, un vase ou un photophore aux motifs uniques.

Une technique accessible et créative à partir de 6 ans.

Repartez avec votre création immédiatement.

Tout le matériel est fourni, vous repartez avec votre création.

Réservation obligatoire via atelierchouetteverre@gmail.com .

Atelier Chouette Verre 7 Rue des Drapiers Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie atelierchouetteverre@gmail.com

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English : Atelier créatif Sablage

L’événement Atelier créatif Sablage Le Havre a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie