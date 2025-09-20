Atelier créatif : Sablé avant/après Micro-Folie de Sablé-sur-Sarthe Sablé-sur-Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

En lien avec l’exposition “Sablé dans le temps” sur le parvis de l’église, venez créer votre propre vision de Sablé “avant / après”.

À partir de cartes postales anciennes et de photographies actuelles, assemblez, superposez et réinventez la ville à votre façon.

Un atelier ludique et créatif pour petits et grands, qui mêle histoire, imagination et découverte du patrimoine sabolien.

Micro-Folie de Sablé-sur-Sarthe 8 rue carnot, 72300 Sablé-sur-Sarthe Sablé-sur-Sarthe 72300 Sarthe Pays de la Loire Lieu culturel dans l'ancien cinéma de la ville de Sablé, rendant accessibles gratuitement les chefs-d'œuvre artistiques à travers le musée numérique du dispositif Micro-Folie. C'est aussi un espace de réalité virtuelle, et une programmation d'actions culturelles et créatives, projections, évènements et conférences !

Francois Zerna / Micro-folie