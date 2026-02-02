Atelier créatif Ludothèque de Saint Aubin Saint-Aubin

Atelier créatif

Ludothèque de Saint Aubin Au bourg Saint-Aubin Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Début : 2026-02-20

fin : 2026-02-20

2026-02-20

Venez célébrer le Nouvel An chinois en famille !

Une belle occasion de découvrir cette fête traditionnelle tout en s’amusant. Les enfants pourront créer leurs propres lanternes en papier ou confectionner des dragons colorés en laissant libre cours à leur créativité.

A partir de 4 ans.

Sur inscription .

+33 5 54 84 01 16 mediatheque@terresdechalosse.fr

