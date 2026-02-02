Atelier créatif Ludothèque de Saint Aubin Saint-Aubin
Gratuit
Venez célébrer le Nouvel An chinois en famille !
Une belle occasion de découvrir cette fête traditionnelle tout en s’amusant. Les enfants pourront créer leurs propres lanternes en papier ou confectionner des dragons colorés en laissant libre cours à leur créativité.
A partir de 4 ans.
Sur inscription .
Ludothèque de Saint Aubin Au bourg Saint-Aubin 40250 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 54 84 01 10 mediatheque@terresdechalosse.fr
