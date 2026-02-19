Atelier créatif Espace Part’AgeS Saint-Brieuc
Atelier créatif Espace Part’AgeS Saint-Brieuc mercredi 4 mars 2026.
Atelier créatif
Espace Part’AgeS 7 rue de la croix Saint-Brieuc Côtes-d’Armor
Début : 2026-03-04 14:00:00
fin : 2026-03-04 17:00:00
2026-03-04
Atelier participatif pour créer des instruments et notes de musique en carton. Ils viendront décorer la salle pour accueillir le goûter du Carnaval dimanche 8 mars ! A partir de 6 ans pour les enfants accompagné.es. .
Espace Part’AgeS 7 rue de la croix Saint-Brieuc 22190 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 79 82 48
