Atelier créatif Médiathèque Marin Marie Saint-Hilaire-du-Harcouët

Médiathèque Marin Marie 69 boulevard Gambetta Saint-Hilaire-du-Harcouët Manche
Début : 2026-02-18 10:00:00
fin : 2026-02-18 12:00:00
2026-02-18
Travaux manuels à partir de 8 ans. Les enfants seront initiés à l’art du vitrail à partir de carton et de papier.
Sur réservation. .
