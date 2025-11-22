Atelier créatif Saint-Maixent-l’École
2 Rue des Martyrs de la Libération Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres
Découvrons ensemble la vie trépidante et l’univers onirique de Frida Kahlo à travers un atelier collage haut en couleurs.
> Pour ados-adultes
> Sur inscription au 05 49 16 58 75 .
2 Rue des Martyrs de la Libération Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 16 58 75 mediatheques.aqua-libris@cc-hvs.fr
