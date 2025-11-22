Atelier créatif Saint-Maixent-l’École

2 Rue des Martyrs de la Libération Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres

Découvrons ensemble la vie trépidante et l’univers onirique de Frida Kahlo à travers un atelier collage haut en couleurs.

> Pour ados-adultes

> Sur inscription au 05 49 16 58 75 .

