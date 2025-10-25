ATELIER CRÉATIF Saint-Mars-du-Désert
ATELIER CRÉATIF Saint-Mars-du-Désert samedi 25 octobre 2025.
ATELIER CRÉATIF
17 Rue du 3 Aout 1944 Saint-Mars-du-Désert Loire-Atlantique
Tarif : – – 24 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-25 14:00:00
fin : 2025-10-25 18:00:00
Date(s) :
2025-10-25
Viens réaliser un arc-en-ciel en tissage pour décorer ta chambre.
Valérie de Passions Créations de Valérie propose aux enfants dès 9 ans .
17 Rue du 3 Aout 1944 Saint-Mars-du-Désert 44850 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 33 28 51 06 tiers-lieux@saintmarsdudesert.fr
English :
Come and weave a rainbow to decorate your room.
German :
Komm und mach einen Regenbogen aus Webstoffen, um dein Zimmer zu dekorieren.
Italiano :
Venite a creare un arcobaleno di tessitura per decorare la vostra camera da letto.
Espanol :
Ven a tejer un arco iris para decorar tu dormitorio.
L’événement ATELIER CRÉATIF Saint-Mars-du-Désert a été mis à jour le 2025-10-18 par Pays Erdre Canal Forêt