ATELIER CRÉATIF Saint-Mars-du-Désert samedi 25 octobre 2025.

17 Rue du 3 Aout 1944 Saint-Mars-du-Désert Loire-Atlantique

Tarif : – – 24 EUR

Début : 2025-10-25 14:00:00
fin : 2025-10-25 18:00:00

2025-10-25

Viens réaliser un arc-en-ciel en tissage pour décorer ta chambre.
Valérie de Passions Créations de Valérie propose aux enfants dès 9 ans   .

17 Rue du 3 Aout 1944 Saint-Mars-du-Désert 44850 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 33 28 51 06  tiers-lieux@saintmarsdudesert.fr

English :

Come and weave a rainbow to decorate your room.

German :

Komm und mach einen Regenbogen aus Webstoffen, um dein Zimmer zu dekorieren.

Italiano :

Venite a creare un arcobaleno di tessitura per decorare la vostra camera da letto.

Espanol :

Ven a tejer un arco iris para decorar tu dormitorio.

