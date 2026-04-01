ATELIER CRÉATIF Saint-Mars-du-Désert
ATELIER CRÉATIF Saint-Mars-du-Désert mardi 14 avril 2026.
Saint-Mars-du-Désert
ATELIER CRÉATIF
17 Rue du 3 Aout 1944 Saint-Mars-du-Désert Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-14 14:00:00
fin : 2026-04-14 16:00:00
Date(s) :
2026-04-14
Viens fabriquer ton arc-en-ceil
Valérie de @Passions Créations de Valérie vous propose un atelier de loisirs créatif (tissage) spécial vacances pour les enfants dès 9 ans. 27€/enfant, fournitures comprises .
17 Rue du 3 Aout 1944 Saint-Mars-du-Désert 44850 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 33 28 51 06
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Come and make your own eyebow
L’événement ATELIER CRÉATIF Saint-Mars-du-Désert a été mis à jour le 2026-04-06 par Pays Erdre Canal Forêt
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