Saint-Mars-du-Désert

ATELIER CRÉATIF

17 Rue du 3 Aout 1944 Saint-Mars-du-Désert Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-14 14:00:00

fin : 2026-04-14 16:00:00

Date(s) :

2026-04-14

Viens fabriquer ton arc-en-ceil

Valérie de @Passions Créations de Valérie vous propose un atelier de loisirs créatif (tissage) spécial vacances pour les enfants dès 9 ans. 27€/enfant, fournitures comprises .

17 Rue du 3 Aout 1944 Saint-Mars-du-Désert 44850 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 33 28 51 06

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Come and make your own eyebow

L’événement ATELIER CRÉATIF Saint-Mars-du-Désert a été mis à jour le 2026-04-06 par Pays Erdre Canal Forêt