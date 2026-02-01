Atelier créatif Saint-Sauveur-le-Vicomte
Atelier créatif Saint-Sauveur-le-Vicomte mardi 17 février 2026.
Atelier créatif
3bis rue du 8 Mai Saint-Sauveur-le-Vicomte Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-17 14:00:00
fin : 2026-02-17 16:00:00
Date(s) :
2026-02-17
Venez participer à un atelier créatif à la médiathèque de Saint-Sauveur-le-Vicomte sur le thème du carnaval. .
3bis rue du 8 Mai Saint-Sauveur-le-Vicomte 50390 Manche Normandie +33 2 33 41 64 03 louiseread@sslv.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier créatif
L’événement Atelier créatif Saint-Sauveur-le-Vicomte a été mis à jour le 2026-02-09 par Attitude Manche