Atelier créatif

3bis rue du 8 Mai Saint-Sauveur-le-Vicomte Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-17 14:00:00

fin : 2026-02-17 16:00:00

Date(s) :

2026-02-17

Venez participer à un atelier créatif à la médiathèque de Saint-Sauveur-le-Vicomte sur le thème du carnaval. .

3bis rue du 8 Mai Saint-Sauveur-le-Vicomte 50390 Manche Normandie +33 2 33 41 64 03 louiseread@sslv.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier créatif

L’événement Atelier créatif Saint-Sauveur-le-Vicomte a été mis à jour le 2026-02-09 par Attitude Manche