Atelier créatif

Route de Pouilly Dôme Ecrin de Gaïa Saint-Thibault Côte-d'Or

Début : 2026-02-28 14:00:00

fin : 2026-03-28 17:30:00

2026-02-28 2026-03-28

Trois ateliers créatifs pour retrouver un élan intérieur

Il y a des périodes où l’on se sent arrêté, ralenti, comme si les couleurs de la vie s’étaient estompées. Voyage Créatif propose trois rencontres pour retrouver souffle, mouvement et vitalité.

À travers la peinture, le collage, le dessin, chacun pourra laisser venir des formes qui disent ce que les mots taisent.

Les sons viendront ouvrir d’autres chemins, comme une vibration qui traverse et met en mouvement.

Les senteurs des huiles essentielles, discrètes et profondes, accompagneront ces explorations, en résonance avec la mémoire et les émotions.

Ces ateliers ne demandent aucune expérience artistique, seulement le désir d’oser une pause, de se laisser surprendre, et peut-être de retrouver des couleurs nouvelles à l’intérieur de soi. .

+33 6 36 66 22 04

