Atelier créatif: sapin en feutrine Riotord
Atelier créatif: sapin en feutrine Riotord samedi 20 décembre 2025.
Atelier créatif: sapin en feutrine
Mairie Riotord Haute-Loire
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-20
fin : 2025-12-20
Date(s) :
2025-12-20
de 9h à 12h à RIOTORD-atelier parent/enfant. En binome, créez une jolie suspension en feutrine. 20€ matériel compris. Renseignements et inscriptions Gaëlle Maurin 07 74 36 13 37 ou grinup43@gmail.com
.
Mairie Riotord 43220 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 74 36 13 37
English :
9am to 12pm at RIOTORD-parent/child workshop. In pairs, create a pretty felt hanging. 20? materials included. Information and registration Gaëlle Maurin 07 74 36 13 37 or grinup43@gmail.com
German :
von 9:00 bis 12:00 Uhr in RIOTORD Eltern-Kind-Workshop. Gestalten Sie zu zweit eine hübsche Hängeleuchte aus Filz. 20? inklusive Material. Informationen und Anmeldungen Gaëlle Maurin 07 74 36 13 37 oder grinup43@gmail.com
Italiano :
dalle 9.00 alle 12.00 presso RIOTORD laboratorio per genitori e bambini. In coppia, create un grazioso appeso in feltro. 20? materiali inclusi. Informazioni e prenotazioni Gaëlle Maurin 07 74 36 13 37 o grinup43@gmail.com
Espanol :
de 9 a 12 h en RIOTORD taller para padres e hijos. En parejas, crear un bonito colgante de fieltro. 20? materiales incluidos. Información y reservas Gaëlle Maurin 07 74 36 13 37 o grinup43@gmail.com
L’événement Atelier créatif: sapin en feutrine Riotord a été mis à jour le 2025-09-08 par Haut Pays du Velay Tourisme