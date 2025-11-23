ATELIER CRÉATIF SCRAPBOOKING Merville
ATELIER CRÉATIF SCRAPBOOKING Merville jeudi 18 décembre 2025.
ATELIER CRÉATIF SCRAPBOOKING
MÉDIATHÈQUE Merville Haute-Garonne
Début : 2025-12-18
fin : 2025-12-18
2025-12-18
La Médiathèque de Merville Au fil des mots propose un atelier créatif spécial scrapbooking , pour les ados adultes.
Découvrez ou redécouvrez les techniques du scrapbooking. Faites parler votre créativité et laissez libre cours à votre imagination en créant votre œuvre sur un livre. Sur inscription. 0 .
MÉDIATHÈQUE Merville 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 85 67 45 mediatheque@merville31.fr
English :
The Médiathèque de Merville Au fil des mots offers a special scrapbooking workshop for teenagers and adults.
German :
Die Mediathek in Merville Au fil des mots bietet einen speziellen Kreativ-Workshop Scrapbooking für Jugendliche/Erwachsene an.
Italiano :
La biblioteca multimediale di Merville Au fil des mots propone uno speciale laboratorio di scrapbooking creativo per adolescenti e adulti.
Espanol :
La biblioteca multimedia de Merville Au fil des mots ofrece un taller especial de scrapbooking creativo para adolescentes y adultos.
