ATELIER CRÉATIF SCRAPBOOKING Merville

ATELIER CRÉATIF SCRAPBOOKING

MÉDIATHÈQUE Merville Haute-Garonne

Tarif : 0 EUR

0

Tarif enfant

Date : 2025-12-18

Début : 2025-12-18

fin : 2025-12-18

Date(s) :

2025-12-18

La Médiathèque de Merville Au fil des mots propose un atelier créatif spécial scrapbooking , pour les ados adultes.

Découvrez ou redécouvrez les techniques du scrapbooking. Faites parler votre créativité et laissez libre cours à votre imagination en créant votre œuvre sur un livre. Sur inscription. 0 .

MÉDIATHÈQUE Merville 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 85 67 45 mediatheque@merville31.fr

English :

The Médiathèque de Merville Au fil des mots offers a special scrapbooking workshop for teenagers and adults.

German :

Die Mediathek in Merville Au fil des mots bietet einen speziellen Kreativ-Workshop Scrapbooking für Jugendliche/Erwachsene an.

Italiano :

La biblioteca multimediale di Merville Au fil des mots propone uno speciale laboratorio di scrapbooking creativo per adolescenti e adulti.

Espanol :

La biblioteca multimedia de Merville Au fil des mots ofrece un taller especial de scrapbooking creativo para adolescentes y adultos.

