Atelier Créatif Scrapbooking Espace KENERE, médiathèque Pontivy

Espace KENERE, médiathèque 34 bis rue du Général de Gaulle Pontivy Morbihan

Début : 2025-12-20 14:30:00

fin : 2025-12-20 16:30:00

2025-12-20

On prépare Noël. Viens créer une carte de Noël et un faux livre cadeau en scrapbooking.

A partir de 8 ans. Gratuit sur inscription .

